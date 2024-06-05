Культурные межрегиональные связи Рязанской области укрепляются

5 июня делегация Рязанской области во главе с Губернатором Павлом Малковым работает на Петербургском международном экономическом форуме.

Состоялось подписание соглашения, направленного на укрепление сотрудничества в сфере развития культуры и искусства. Закреплены договоренности министерства культуры Рязанского региона и Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Документ подписали и.о. министра культуры области Елена Васильева и генеральный директор ГБУК «Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга» Ольга Хомова.

В рамках взаимодействия планируется, в частности, обмениваться успешным опытом и реализовать новые культурные проекты. По словам и.о. министра культуры региона Елены Васильевой, соглашение позволит выстроить системную совместную работу, укрепить культурные связи между регионами. В ближайшее время планируется подробно обсудить дальнейшие планы сотрудничества, намечен визит руководства Государственной академической капеллы в Рязанскую область. Генеральный директор ГБУК «Государственная академическая капелла» Ольга Хомова отметила, что Рязанская область – значимый регион, в том числе в области культуры, туризма. Уже есть опыт участия капеллы в рязанском фестивале классической музыки «Кремлевские вечера», давние связи будут развиваться. Дальнейшее сотрудничество предполагает не только активную гастрольную деятельность, но и работу в форматах выставок, семинаров, конференций, форумов. Ведется проработка совместного проекта в области креативной индустрии.

Также на ПМЭФ заключено соглашение о сотрудничестве между министерством культуры Рязанской области и министерством культуры и туризма Калужской области. В ближайшие три года намечено расширение межрегиональных культурных связей, планируется активный обмен полезными практиками в вопросах развития культуры и искусства, образовательных учреждений этой сферы, организации выставочно-гастрольной деятельности.В рамках панельной дискуссии ПМЭФ-2024, посвященной успешным практикам регионов в области креативных индустрий и культурных проектов, был представлен опыт Рязанского региона по созданию Школы креативных индустрий. На это в прошлом году область получила федеральную поддержку в рамках проекта «Придумано в России». Школа креативных индустрий организована на базе Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького, ведется ремонт помещений, к началу нового учебного года запланировано ее открытие. По словам и.о. министра культуры региона Елены Васильевой, в школе будет работать 6 студий, учащиеся 5-11 классов научатся создавать проекты на стыке искусства и цифровых технологий по направлениям: звукорежиссура, современная электронная музыка, фото- и видеопроизводство, анимация и 3D-графика, дизайн, интерактивные цифровые технологии VR и AR. Ежегодно в Школе креативных индустрий будут заниматься не менее 120 человек в возрасте от 11 до 18 лет. Курс обучения составит от двух лет. Елена Васильева рассказала также об успешном опыте работы в Рязанском регионе Проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив.