Кулинарное сокровище дореволюционной России нашли в Рязанской области

В селе Покровское Ухоловского района нашли рецепт блюда дореволюционной России — «Медовые жамки». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Члены Ассоциации кулинаров Рязанского края и сотрудники организации «Агентство развития туризма Рязанской области» посетили сельское поселение в предверии VIII Фестиваля «Кухня Рязанского края». Они хотели познакомиться с историей, традициями и гастрономическим наследием этого уголка Рязанской области, а нашли настоящее сокровище.

Экскурсию для гостей провели местные жители Покровского села. Юрий Панюков рассказал о планах строительства грязелечебницы, где будут использоваться знаменитые Сапожковские грязи. Валентина Шаушева показала экспонаты своего частного музея, который посвятила отцу – Николаю Грачеву. Здесь предметы быта, фотографии, старинные документы и памятные вещи семьи.

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Самым ярким событием поездки для кулинаров стало старинное блюдо дореволюционной России — «Медовые жамки». Валентина Николаевна поделилась простым и невероятно вкусным рецептом жамок. Блюдо считается крестьянскими пряниками, их готовили из постного масла, муки, молочной сыворотки, меда, добавляли по сезону мяту, ягоды, орехи, всё, что росло в лугах и лесах. Название произошло от слова «жать», тесто для пряников сжимали руками, отсюда и жамки.