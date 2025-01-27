Кто скрывается под масками Богомола, Капибары, Сокола и Утки? Телеканал НТВ раскрыл имена героев шестого сезона 

9 февраля в эфире телеканала НТВ состоится премьера шестого сезона главного шоу страны «Маска» (16+). Одной из главных интриг нового сезона остаются названия масок, под которыми будут скрываться популярные представители музыки, кино, телевидения, спорта и интернета. Главными героями нового сезона стали: Богомол, Боксёр, Бык, Вождь, Далматин, Капибара, Коровка, Овечка, Огурчик, Окунь, Сокол, Страус, Утка и Цыплёнок.

Традиционно в преддверии нового сезона телеканал НТВ раскрывает несколько подробностей о тех звёздах, кто в этом году облачился в невероятные маски. Так, в копилке участников шестого сезона более 50 музыкальных альбомов и более 160 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 26 мультипликационных героев. Среди участников есть, например, шесть тельцов, раков, дев и скорпионов, а также как минимум одна змея, кролик и собака. Если сложить возраст всех участников шестого сезона, то суммарно им чуть больше пяти веков.

Филипп Киркоров: «»Маска» – уже ставшее культовым телевизионное развлекательное шоу для всех возрастов. Для меня это очень интересный проект, и уже несколько лет я не перестаю удивляться, угадывая или не угадывая наших замечательных участников. В этом сезоне новым маскам я пожелаю получать удовольствие от каждого выступления, поражать жюри красивыми музыкальными номерами и, конечно, как можно дольше водить нас за нос. Я никогда не веду никаких блокнотов, не провожу работу над ошибками и не выполняю домашние задания. Я живу от программы к программе. Мне интересно не вычислять, кто скрывается в той или иной маске, а сам момент её появления с новым номером. Я люблю угадывать здесь и сейчас, полагаясь на свои чувства и эмоции. Самое главное для меня – сиюминутность этого шоу. Я не сижу дома и не выслушиваю тембры голосов участников. Мне хочется удивляться, может быть поэтому я достаточно часто ошибаюсь, хотя и попадаю тоже часто».

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Как и в предыдущих сезонах, имена, фамилии, возраст, сфера деятельности и какие-либо факты и характерные черты, которые могут хоть как-то намекнуть на личность участника, хранятся в строжайшем секрете. Передвигаться участники будут в знаменитых худи #безкомментариев и зеркальных масках, сопровождать главных героев от дома до съёмочной площадки, а также в павильоне по пути от гримёрки до сцены, будут охранники.

Валерия: «Феномен проекта «Маска» в том, что он для всех и для каждого! Дети смотрят его, потому что им нравится наблюдать за поющими куклами, они, может быть, даже не знают артистов, которые скрываются под этими масками. Но это очень здорово, когда какой-нибудь маленький мальчик узнаёт благодаря шоу, например, Игоря Николаева, который принимал участие в новогоднем проекте. В то же время «Маска» – это процесс разгадывания, некий детективный момент, когда нужно проанализировать подсказки, совместить их с какими-то фактами, с манерой поведения. Это очень интересно, правда! В том-то и прелесть этого проекта, что он не отпускает: съёмка закончилась, а мы продолжаем всю неделю анализировать, отсматривать видео, пересматривать эфир, потому что на записи выявляются какие-то нюансы, которых мы не видим. Эту загадку нужно разгадать, и мы пытаемся узнать персонажа всей страной. В этом смысле проект абсолютно уникален, он ещё и психологический, потому что в маске человек проявляет себя совершенно иначе, чем в обычной жизни. Артист может в корне поменять амплуа, маска становится его альтер-эго!»

Разгадать самую охраняемую тайну российского телевидения и найти ответ на главный вопрос последних лет – «Кто скрывается под маской?» – предстоит звёздным детективам: Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко, а также пятому члену жюри, который будет представлен эксклюзивно на онлайн-презентации проекта.

Регина Тодоренко: «»Маска» уже стала доброй ежегодной традицией, которую ждут все наши зрители. Мне, как и зрителям, нравится удивляться, угадывать. И ещё очень интересно разглядывать давно полюбившихся артистов в новом амплуа, раскрывать их таланты для себя. «Маска» — это ощущение праздника, который хочется продлить, ощущение сказки, маскарад. Где ещё на телевидении можно устроить такое маски-шоу, как я устраиваю каждый год из сезона в сезон? В проекте я отрываюсь по полной в костюмах, макияже, причёсках и в новых артистических приёмах. Образы мы придумываем большой командой, у нас брейнсторм происходит за полгода до начала сезона, мы придумываем определённую тематику, когда-то это были героини книг, сошедшие с картин дивы. В этом году пока не расскажу, чем порадуем, но будут гадания, таро, камни, будет всё».

Ведущим проекта традиционно станет Вячеслав Макаров.

VK Видео стал digital-партнёром нового сезона шоу. Все новые выпуски «Маски», а также трансляцию онлайн-презентации шоу можно будет посмотреть эксклюзивно в VK Видео.

Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».