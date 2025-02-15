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Фото: ТНТ
Кино и ТВ

Ксения Бородина и Николай Сердюков рассказали о помолвке в «Шоу Воли» на ТНТ

Алексей Самохин

В новом выпуске «Шоу Воли» (16+), который выйдет в воскресенье, 16 февраля, зрители увидят блогера Николая Сердюкова и телеведущую Ксению Бородину. Пара, готовящаяся к свадьбе, поделилась подробностями своей помолвки и планами на будущее.

Николай рассказал, как готовился к романтическому предложению в закрытом петербургском Эрмитаже. За этим событием фанаты пары следили в соцсетях. Ксения, в свою очередь, поделилась своими эмоциями.

Ксения Бородина:

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«Несмотря на то, что это будет третий брак в моей жизни, мне никто не делал предложение вот так красиво. Я подобное видела только в кино».

Пара познакомилась на съёмках шоу «Последний герой», где Ксения была ведущей. Николай вспомнил, как началось их общение:

Николай Сердюков:
«В последний съёмочный день поздравляли всех финалистов, был банкет, меня тоже позвали. Ваня Пышненко уже чуть поднабрался, а я просто заказал аперроль. И Ксения говорит: «А ты что, бабские напитки пьёшь? Пойдём вина выпьем».

В студии «Шоу Воли» пара обсудила свои взгляды на брачный контракт, общение с детьми от предыдущих браков и планы на совместных детей. Ксения также отметила, что Николай всегда учитывает её мнение:

Ксения Бородина:
«Он всегда считается с моим мнением, для него важно, что я испытываю. Никогда не было такого, чтобы Коля заявил: «Так, я сказал, и мы это делаем». Он любит быть в центре внимания, но это же здорово. У него классное чувство юмора».

Также в выпуске появится стендап-комик Евгений Чебатков. Он расскажет о новом поколении комиков из шоу Stand Up на ТНТ и анонсирует свой будущий концерт. Ведущие шоу – Воля и Соболев – даже посоревнуются, кто из них больше фанат Чебаткова.

Евгений Чебатков:
«Мне 34, я довольно типичный миллениал, и мне хотелось бы об этом порефлексировать. Мой новый концерт будет посвящён ощущению поколения, тому, как я себя ощущаю внутри него, а ещё отношениям с людьми».

В студии также покажут раритет – запись рэпа «Мои руки пахнут кумысом», с которым Чебатков когда-то пытался попасть на лейбл Тимати Black Star.

Евгений Чебатков:
«Я тогда так расстроился из-за того, что у меня ничего не получилось. Тимати сидел как восковая кукла… Мой рэп даже как прикол не зашёл!».

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