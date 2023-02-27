Кружева мастериц из Рязанской области признаны самой тонкой вышивкой в мире

«Кадомский вениз» признан тончайшей вышивкой в мире. Изделия рязанских мастериц стали лучшими из 800 участников на конгрессе Международной ассоциации коклюшечного кружева. Об этом пишет «Российская газета».

Подобная техника игольной ручной вышивки не встречается больше нигде. Изяществом узоров она схожа с венецианским кружевом. Уникальные изделия создают в посёлке Кадом.

Гендиректор фабрики «Кадомский вениз» Николай Ренин рассказал, что только на острове Бурано в Венеции есть музей, в котором несколько пожилых мастериц вышивают очень похоже. Однако вышивка рязанских мастеров намного тоньше, а дизайн изделий необычный, не повторяющийся.

Николай Ренин: «Когда мы привезли свои изделия на конгресс Международной ассоциации коклюшечного кружева, из 800 участников кадомский вениз был признан самой тонкой вышивкой в мире»

Несколько лет предприятие находилось на грани банкротства. Остаться на плаву удалось благодаря инвестору из Москвы. На туристов в Кадоме никогда особенно не рассчитывали: слишком далеко от областного центра — 350 километров.

Помогает участие в выставках-ярмарках и поддержка государства. По словам Николая Ренина, государство оплачивает участие в выставках до 90 процентов. Федеральные и региональные субсидии идут на оплату энергоносителей и частичную компенсацию страховых взносов. С помощью инвестора удалось отремонтировать здание, из областного бюджета выделили миллион рублей на обновление оборудования.

Николай Ренин: «Изделия ручной работы делают долго, и потому они дороги. Порой заказывают подарки, но это редко. Мы советовались с американским маркетологом, как и что может заинтересовать иностранцев. Ответ был такой: продаваться будут вещи изысканные, дорогие, но для этого надо вложить большие деньги в рекламу. А денег на рекламу у нас нет»