Крупный пожар предотвратили в Рязани сотрудники МЧС

На окраине Рязани сотрудники пожарной охраны предотвратили крупный пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
Сообщение о возгорании на складе в районе Карцево поступило 16 августа в 10.50. Рядом с горящим зданием находился склад со 100 тоннами пластиковых изделий. Пожарным удалось не допустить распространения огня.
Локализовать возгорание на площади 20 квадратных метров удалось в 11.27, в 11.35 пожар ликвидирован.
На месте происшествия работали 5 единиц спецтехники, 18 человек личного состава.