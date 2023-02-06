Понедельник, 6 февраля, 2023
7info7

Крупный пожар под Рязанью тушили 18 человек

На главнуюНовости Рязани

В понедельник, 6 февраля, крупный пожар произошёл в селе Агро-Пустынь под Рязанью. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16.54, загорелся одноэтажный дом. На момент прибытия пожарных расчётов на место была угроза перехода огня на соседние строения. В 17.43 локализовали на площади около 100 м.кв., в 17.48 открытое горение было ликвидировано.

В тушении пожара принимали участие 18 человек, было привлечено 6 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации