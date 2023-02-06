Крупный пожар под Рязанью тушили 18 человек

В понедельник, 6 февраля, крупный пожар произошёл в селе Агро-Пустынь под Рязанью. Подробности произошедшего обнародовала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16.54, загорелся одноэтажный дом. На момент прибытия пожарных расчётов на место была угроза перехода огня на соседние строения. В 17.43 локализовали на площади около 100 м.кв., в 17.48 открытое горение было ликвидировано.

В тушении пожара принимали участие 18 человек, было привлечено 6 единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.