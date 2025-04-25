Крупные спортивные события пройдут в Рязани в выходные 26 и 27 апреля

Сразу несколько крупных спортивных событий пройдут в Рязани в ближайшие выходные 26 и 27 апреля.

Одним из самых статусных станет финал четырёх чемпионата ЦФО по баскетболу, матчи которого пройдут в спорткомплексе Дворца детского творчества.

Расписание игр:

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26 апреля (суббота)

16:00 БК «Тверь-СШОР» (Тверь) — «Грин Хилл» (Липецк)

18:30 БК «Рязань» (Рязанская область) — «Десна-2» (Брянск)

27 апреля (воскресенье)

10:30 Игра за 3-е место

13:00 Финал.

Болельщиков футбола в субботу ждёт матч чемпионата России среди женских команд. На стадионе «Рязань-арена» ЖФК «Рязань-ВДВ» будет принимать столичный «Локомотив». Начало матча — в 13.00.

Также в 13:00 во Дворце спорта «Олимпийский» начнётся товарищеский матч между хоккейным клубом «Рязань» и командой болельщиков.

В воскресенье, 27 апреля, на стадионе «Рязань-арена» с 11 часов стартует футбольный турнир среди ветеранов на Кубок губернатора, с участием футбольной сборной России.

Возрастное ограничение на матчах: 0+.