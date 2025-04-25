Крупные спортивные события пройдут в Рязани в выходные 26 и 27 апреля

Сразу несколько крупных спортивных событий пройдут в Рязани в ближайшие выходные 26 и 27 апреля.
Одним из самых статусных станет финал четырёх чемпионата ЦФО по баскетболу, матчи которого пройдут в спорткомплексе Дворца детского творчества.
Расписание игр:
26 апреля (суббота)
16:00 БК «Тверь-СШОР» (Тверь) — «Грин Хилл» (Липецк)
18:30 БК «Рязань» (Рязанская область) — «Десна-2» (Брянск)
27 апреля (воскресенье)
10:30 Игра за 3-е место
13:00 Финал.
Болельщиков футбола в субботу ждёт матч чемпионата России среди женских команд. На стадионе «Рязань-арена» ЖФК «Рязань-ВДВ» будет принимать столичный «Локомотив». Начало матча — в 13.00.
Также в 13:00 во Дворце спорта «Олимпийский» начнётся товарищеский матч между хоккейным клубом «Рязань» и командой болельщиков.
В воскресенье, 27 апреля, на стадионе «Рязань-арена» с 11 часов стартует футбольный турнир среди ветеранов на Кубок губернатора, с участием футбольной сборной России.
Возрастное ограничение на матчах: 0+.