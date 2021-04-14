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Среда, 14 апреля, 2021
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Крупные пожары сухой травы начались в Ярославской области

Елена Лобанова
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В Ярославской области начались крупные пожары. В основном, сухую траву поджигают хулиганы. Об этом сообщает 76.ru. 

Целые поля полыхают в Ростовском районе. Там около 10 поселений окружены огнем. В местной администрации рассказали, что контролируют ситуацию. 

— Траву поджигают хулиганы, которые проезжают мимо полей на машине. Нарушителей встречают и среди охотников. Сейчас как раз начинается их сезон. Все возгорания — намеренные поджоги, — заявил замглавы администрации Ростовского района Сергей Комлев.  

По его словам, в муниципалитете проводят патрулирование, профилактические беседы. К тому же на все сообщения оперативно реагируют и пожарные. 

Поля горят во всех районах Ярославской области. Эта участь обошла лишь Даниловский, Брейтовский и Пошехонский районы. Около 26 пожаров зафиксировали в Ростовском районе, 24 — в Ярославском и 20 в областном центре.

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