Крупные пожары сухой травы начались в Ярославской области

В Ярославской области начались крупные пожары. В основном, сухую траву поджигают хулиганы. Об этом сообщает 76.ru.
Целые поля полыхают в Ростовском районе. Там около 10 поселений окружены огнем. В местной администрации рассказали, что контролируют ситуацию.
По его словам, в муниципалитете проводят патрулирование, профилактические беседы. К тому же на все сообщения оперативно реагируют и пожарные.
Поля горят во всех районах Ярославской области. Эта участь обошла лишь Даниловский, Брейтовский и Пошехонский районы. Около 26 пожаров зафиксировали в Ростовском районе, 24 — в Ярославском и 20 в областном центре.