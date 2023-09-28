Четверг, 28 сентября, 2023
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Крупнейшие банки повысили ставки по льготной ипотеке

7info

Крупнейшие банки повышают ставки по льготной ипотеке, сообщают «Известия».

Вслед за Сбером такое решение приняли еще девять кредитных организаций. Проценты по программам с господдержкой в среднем приблизились к максимально допустимым, следует из данных «ДОМ.РФ». Однако спрос на них все равно сохранится на высоком уровне, поскольку разница между льготными и рыночными ставками остается значительной, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Условия по программам с господдержкой ужесточили в Сбере, ВТБ, Совкомбанке, «Открытии», Банке ДОМ.РФ, УБРиР, Уралсибе, Банке «Санкт-Петербург», МТС Банке и ВБРР. В Новикомбанке сообщили о планах отменить скидки по льготным жилищным кредитам.

«ЦБ давно говорит о том, что рынок ипотеки перегрет и необходимо предпринимать усилия по его охлаждению. Средневзвешенная ставка на первичное жилье продолжит расти», — подчеркнул эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Средний уровень ставок по программам с господдержкой приблизился к предельно допустимым значениям, следует из данных ДОМ.РФ. Сейчас средний размер годового процента по «Льготной ипотеке» на новостройки составляет 7,9% (при максимальных 8%), тогда как в прошлом месяце он находился на уровне 7,6%. По «Семейной ипотеке» наблюдается еще больший рост — с 5,5% до 5,9% за тот же период. По «IT-ипотеке» этот показатель также увеличился на 0,4% — с 4,5% до 4,9%. При этом условия по «Дальневосточной ипотеке» в среднем зафиксировались на уровне 2%.

Банки начали менять условия по льготной ипотеке после 20 сентября, когда в силу вступило постановление правительства РФ. Согласно ему, предельная величина ежемесячных возмещений от государства за разницу между сниженной и рыночной ставками сократилась на 0,5%. Помимо того, минимальная сумма первоначального взноса выросла с 15% до 20%.

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