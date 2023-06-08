Четверг, 8 июня, 2023
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Круглые герои мультфильма теперь на монетах

Татьяна Проводина
Источник: пресс-служба отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО

Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Смешарики» серии «Российская (советская) мультипликация». На них можно увидеть изображения двух героев, Ёжика и Кроша, на фоне рельефного изображения домика последнего.

Монеты трех видов: серебряная номиналом 3 рубля вышла тиражом 7 тысяч штук; из стали с никелевым покрытием — номиналом 25 рублей и тиражом 850 тысяч штук; из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — номиналом 25 рублей и тиражом 25 тысяч штук.

Смешарики — круглые жители Ромашковой долины из одноименного мультсериала, первая серия которого вышла в 2003 году. Сериал рассказывает о приключениях героев, которые попадают в разные смешные ситуации, решают серьезные вопросы, познают себя и окружающий мир. Их добрые образы остаются невероятно популярными на протяжении уже 20 лет.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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