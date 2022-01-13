Крёстная рязанки Елены Логуновой посвятила стихотворение пропавшей крестнице

Крёстная рязанки Елены Логуновой Наталия Васильчикова посвятила стихотворение пропавшей крестнице. Его опубликовала в своём Instagram-аккаунте мать Елены Наталия Кошелева.

Произведение посвящено исчезновению девушки и вере в то, что она найдётся живой.

В нём, в частности, говорится о «Лицедее», в котором «скрыто много тёмной силы». Далее Наталия пишет, что «Она [пропавшая девушка] его всегда любила, Ну, а он себя любил».

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Однако несмотря на всю «боль» желание «живой обнять и в чудо верить!» «не умрёт».