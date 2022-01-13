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Четверг, 13 января, 2022
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Крёстная рязанки Елены Логуновой посвятила стихотворение пропавшей крестнице

Александр Ильин
Фото: instagram.com/mrs.kosheleva62/

Крёстная рязанки Елены Логуновой Наталия Васильчикова посвятила стихотворение пропавшей крестнице. Его опубликовала в своём Instagram-аккаунте мать Елены Наталия Кошелева.

Произведение посвящено исчезновению девушки и вере в то, что она найдётся живой. 

В нём, в частности, говорится о «Лицедее», в котором «скрыто много тёмной силы». Далее Наталия пишет, что «Она [пропавшая девушка] его всегда любила, Ну, а он себя любил».

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Однако несмотря на всю «боль» желание «живой обнять и в чудо верить!» «не умрёт». 

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