Креста на них нет. И не было — «НГ» о логотипе управления культуры Рязани

Телеграм-канал «Новая газета Рязань» опубликовал материал, посвящённый ситуации с «пропавшими православными символами» с логотипа управления культуры города Рязани.

«Использование религиозных символов в светской жизни — вопрос тонкий, требующий особого такта и понимания, — пишет автор поста.

— С середины 2010-х годов, после закончившегося большой кровью карикатурного скандала во Франции, в неписаном кодексе этики большинства рекламистов, дизайнеров и организаторов массовых мероприятий тиражирование изображений, которые отсылают к конфессиональной принадлежности автора или целевой аудитории, считается как минимум некорректным или даже рискованным.

Об этом, наверное, не знали или подзабыли авторы появившихся в середине этой недели заметок в нескольких русскоязычных телеграм-каналах с охватом в сотни тысяч подписчиков, обнародовавшие информацию о том, будто бы с изображений куполов на логотипе управления культуры администрации Рязани кто-то сознательно стер православные кресты.

Хай в патриотических кругах поднялся неистовый, да вот беда — по информации рязанского бюро «Новой», с момента создания (а это больше десяти лет назад) и по сегодняшний день на эмблеме ведомства, которое является светской структурой, никаких крестов не было! Как не было их никогда ни на знаменитом логотипе рязанской телекомпании «Ока», ни на эмблеме авторства Вадима Конопкина, сделанной к 900-летию Рязани».