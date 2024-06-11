Вторник, 11 июня, 2024

«Кремлёвские вечера» очаруют рязанцев Пушкиным и Глинкой

Автор: 7info7

Опубликовано

XII Фестиваль искусств «Кремлёвские вечера», ежегодно проходящий на территории Рязанского кремля, в этот году проведут с 12 по 14 июня. 10 июня организаторы мероприятия провели пресс-конференцию для представителей СМИ, на которой рассказали, чего стоит ожидать от праздника в этом году.

«Кремлёвские вечера», программа которых в этом году приурочена к юбилеям А.С. Пушкина и М.И. Глинки, а также не обходит стороной мотивы Года семьи в РФ, проводятся при поддержке Правительства Рязанской области. Ежегодно «Вечера» собирают на площадке более 14 тысяч зрителей и слушателей. В этот раз гостей мероприятия ждёт череда ярких концертов и выступлений для всех возрастов.

– Каждый найдет для себя то, что захочется услышать его душе» – говорит Елена Шаповская, директор Рязанской областной филармонии, при организационном содействии которой и проводится фестиваль.

В программе посетителей «Кремлёвских вечеров» ждёт музыкально-литературная программа по сказкам А.С. Пушкина и дефиле, посвящённое моде его эпохи, концерты «Город влюблённых людей», «От недр своих» и московской певицы Варвары Визбор, а также лекция «Русское искусство XVII века. Раскол». Безусловным хедлайнером фестиваля является, конечно же, концертное исполнение оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», участие в котором примут именитые солисты Московских музыкальных театров.

Организаторы призывают всех рязанцев насладиться насыщенной культурной программой «Кремлёвских вечеров» в эти прекрасные несколько дней.

Возрастное ограничение 6+

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