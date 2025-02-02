Красов: Ответственные за зверства в Русском Поречном предстанут перед судом

Бойцов ВСУ, причастных к преступлениям в российском населенном пункте Русское Поречное (Курская область), после завершения СВО ждет суд. Об этом заявил депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Красов в комментарии NEWS.ru. По его словам, предстоящий трибунал станет аналогом Нюрнбергского процесса над нацистскими преступниками.

— Наши военнослужащие, как и героические предки 80 лет назад, ломают хребет неонацизму, возрожденному на Украине коллективным Западом во главе с США. Великая Отечественная война завершилась Нюрнбергским процессом, так и СВО завершится судом, где каждый неонацистский преступник будет осужден за нарушение международного гуманитарного права и военные преступления, — заявил Красов.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил, что специалисты судебно-медицинской экспертизы, работающие в селе Русское Поречное, с трудом сдерживают эмоции. Начальник Курского бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Балеевских рассказала, что у убитых пенсионеров обнаружены множественные переломы ребер, травмы легких и повреждения коленей.