Красная горка 2022: народные приметы, традиции и запреты праздника

Ровно через неделю после Пасхи Христовой, которую православные встретили 24 апреля, наступает праздник Красная горка (1 мая). Это торжество имеет древние народные традиции и богатую историю.

- Реклама -

Красная горка неразрывно ассоциировалась у наших предков с приходом весны. В древности праздник посвящали богу Яриле, покровителю солнца, плодородия и любви. Велено было в этот день на холмах и возвышенностях жечь костры, чтобы привлечь к себе радость и благодать.

В православной традиции через неделю после Пасхи верующие вспоминают, как Воскресший Христос явился перед одним из учеников — Фомой. Тот не видел Господа и потому засомневался в том, что он жив. Только когда сам Спаситель оказался перед ним, «неверующий» апостол поверил в величайшее и непостижимое чудо. Этот день называют Антипасхой. Приставка «анти» — не значит «против», а значит «подобно». В Антипасху Церковь еще раз провозглашает Победу жизни над смертью.

Народные традиции праздника Красная горка

С этого дня снимается запрет на свадьбы и венчания. Традиционно начинается период сватовства — женихи и невесты ходят с родными в гости друг к другу, знакомятся и планируют свадебные торжества.

- Реклама -

Весна недаром считается обновлением природы и началом новой жизни, так же и свадьба – это начало новой жизни молодых людей.

На Красную горку юные девицы выпекали куличики в виде птиц и окликали весну. Считалось, что обряд привлекает в дом радость и благодать.

Молодёжь плела венки из веточек берёзы и вербы, украшала их лентами и колокольчиками и гуляла.

Существует множество обрядов с использованием яиц. Так, на Красную горку пасхальные яйца катали по молодой зелёной траве. Чьё яйцо укатится дальше — тот будет счастлив.

На Красную горку ни в коем случае нельзя ругаться, выяснять отношения с близкими. Утраченные добрые связи уже не удастся восстановить.

Народные приметы на Красную горку

Если на Красную горку погода ясная и теплая, то год будет благополучным, а урожай богатым;

Много птиц на деревьях и кустах не сулят ничего доброго. Скорее всего, стоит ждать проблем с урожаем;