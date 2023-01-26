Четверг, 26 января, 2023
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КП: Захар Прилепин будет командовать спецподразделением для особых задач

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Отправившийся в зону СВО писатель и политик майор Захар Прилепин собрал спецподразделение, которое будет выполнять особые задачи. Об этом сообщает КП.

26 января стало известно, что уроженец Рязанской области подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону проведения специальной военной операции.

Пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова сообщила журналистам, что он «будет воевать». Чем конкретно займётся шеф, Кондакова не уточнила, заявив, что это не в её компетенции.

Писатель имеет боевой опыт, служил в ОМОНе, был в командировке в Чечне, в 2015 году ездил на Донбасс. Во время подготовки к СВО прошёл боевое слаживание. В его новом подразделении наиболее подготовленные спецназовцы и добровольцы Донбасса, которых Прилепин знает лично.

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