Понедельник, 12 июня, 2023
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Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской принесён в Рязань

Татьяна Проводина
Фото с официального сайта Рязанской епархии

12 июня в Рязань был принесён ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил встречу, – сообщает официальный сайт Рязанской епархии.

Владыка, духовенство и миряне проследовали в собор Рождества Христова на Божественную литургию.

Святыню привезли в Рязань в рамках молодёжного хорового проекта «Ритмы веры». Ранее частице мощей блаженной Матроны Московской поклонились верующие в Липецке и Тамбове. Из Рязани святыню принесут в Пензу.

Блаженную Матрону почитают во всём православном мире. Её любят как добрую, родную и близкую, скорую на помощь угодницу Божию. По словам руководителя проекта Павла Ефремова, программа принесения мощей в разные уголки России позволяет объединить верующих разного возраста, хотя приоритетом в этой инициативе остаётся молодёжь.

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