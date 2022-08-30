Мармакс является ярким представителем, который строит загородные коттеджные поселки. Коттеджный поселок «Вилланд» — это третий проект загородного строительства.

Дома и земельные участки

Площадь коттеджного поселка составляет 50 га — это 329 участков с 13 вариантами домов. Размер участков от 8 до 20 соток. Жители могут выбрать участок, построить дом самостоятельно или выбрать участок с договором подряда.

Комплектация дома

Жители коттеджного поселка самостоятельно выбирают комплектацию дома. Он может быть кирпичным или каркасным. Комплектация — Базовая или Престиж. Цена дома зависит от выбранной комплектации.

Месторасположение и инфраструктура коттеджного поселка Вилланд

Вилланд находится в 12 минутах от Рязани. Рядом супермаркеты, школа и детские сады. Благоустроенная территория поселка: асфальтированные дороги, проведены коммуникации и спрятаны под землей, освещены все общественные зоны, сделаны лавочки и шезлонги. Девелопер создал зоны для детей и взрослых: детские эко-площадки для разных возрастов, беседки для отдыха, Work-Out-зона и велопарковки. Для безопасности жителей территория поселка закрыта и ведется круглосуточное наблюдение.

Обслуживание коттеджного поселка Вилланд

Заботу о поселке и ваших домах возьмет на себя собственная управляющая компания бизнес-класса “Привилегия комфорта”. Офис компании находится на территории поселка, поэтому по всем вопросам вы сможете обратится лично. Персонал в поселке работает каждый день и производит полный цикл работ по содержанию. В качестве дополнительных услуг жители могут заказать — химчистку, доставку продуктов, клининг и др.

Условия приобретения

Девелопер предлагает несколько вариантов покупки:

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