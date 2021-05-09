Костромским учителям приходится жить в гостинице

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В селе Боговарово Костромской области некоторые учителя живут в гостиницах, пишет портал «Kostroma.Today».

В пресс-службе областной администрации рассказали, что в населенном пункте не хватает служебного жилья для педагогов. В итоге двум учителям, которые приехали работать из других городов, приходится жить в местной гостинице.

Власти планируют отдать под служебное жилье заброшенное здание бывшего суда, которое могут переделать в жилой дом. Эта идея прорабатывается.

Сейчас уже готовы все документы, но ремонт будет стоить три миллиона рублей. Деньги могут выделить из регионального бюджета.