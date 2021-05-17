Костромским детям приходится ездить на МРТ с анестезией в Ярославль

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Дети из Костромской области вынуждены ездить в Ярославль, чтобы сделать МРТ с анестезией, пишет REGNUM со ссылкой на региональное отделение ОНФ.

Мать 17-летнего подростка с диагнозом «детский церебральный паралич» попросила помощи у активистов. Ее сыну необходимо пройти МРТ с анестезией, чтобы продлить инвалидность, однако в поликлинике женщине выдали направление в больницу Ярославля.

«Костромичке предложили пройти процедуру платно за 9300 рублей, департамент обещал после возместить расходы. Однако, по мнению женщины, это нельзя считать решением проблемы. Во-первых, при наличии полиса ОМС ей необходимо искать крупную для нее сумму», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Зайфиди.

Он также обратил внимание, что костромичке тяжело доставить ребенка-колясочника в соседний регион и обратно.

В региональном департаменте здравоохранения объяснили существование такой схемы отсутствием возможности проводить подобные исследования в Костромской области. При этом родителям компенсируют оплату МРТ.

Костромские чиновники пообещали решить проблему до 2024 года благодаря строительству на базе Костромской ОДБ нового лечебно-диагностического корпуса.