Костромские врачи заявили о нехватке мест в стационарах для тяжелобольных пациентов

В Костромских стационарах наблюдается острая нехватка мест для пациентов, сообщает «Kostroma.Today».

С наступлением осени резко возросло число больных с ОРВИ и ОРЗ. Поликлиники не успевают справляться с потоком пациентов. Напряжённая ситуация наблюдается даже в тех медучреждениях, где нет нехватки кадров.

По словам медиков, из-за переполненности стационаров даже тяжелобольных зачастую приходится отправлять на домашнее лечение.

Как уточняет один из фельдшеров, большинство пациентов идут с простудными заболеваниями, реже — с коронавирусом.