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Среда, 13 октября, 2021
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Костромские врачи заявили о нехватке мест в стационарах для тяжелобольных пациентов

Александр Ильин
Фото: Костромская областная Дума

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В Костромских стационарах наблюдается острая нехватка мест для пациентов, сообщает «Kostroma.Today».

С наступлением осени резко возросло число больных с ОРВИ и ОРЗ. Поликлиники не успевают справляться с потоком пациентов. Напряжённая ситуация наблюдается даже в тех медучреждениях, где нет нехватки кадров. 

По словам медиков, из-за переполненности стационаров даже тяжелобольных зачастую приходится отправлять на домашнее лечение. 

Как уточняет один из фельдшеров, большинство пациентов идут с простудными заболеваниями, реже — с коронавирусом.

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