Костромские водители тонут в грязи по пути в Вологду

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews

Автомобилисты из Костромы жалуются в социальных сетях на проблемы с поездкой в Вологду.

В группе «Мой Солигалич» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии, сделанные на участке от поселка Гремячий до Солигалича.

Костромичи отметили отсутствие асфальта в этом месте. По их словам, вместо него там глубокая и непроходимая грязь.

«Плавали, знаем! Ни за что больше даже в голову не придет лезть туда», – написал один из комментаторов.

При этом пользователи отметили, что раньше дорога выглядела еще хуже.