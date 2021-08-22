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Воскресенье, 22 августа, 2021
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Костромские водители тонут в грязи по пути в Вологду

Никита Брыкин
Костромские водители тонут в грязи по пути в Вологду

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Автомобилисты из Костромы жалуются в социальных сетях на проблемы с поездкой в Вологду.

В группе «Мой Солигалич» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии, сделанные на участке от поселка Гремячий до Солигалича.

Костромичи отметили отсутствие асфальта в этом месте. По их словам, вместо него там глубокая и непроходимая грязь.

«Плавали, знаем! Ни за что больше даже в голову не придет лезть туда», – написал один из комментаторов.

При этом пользователи отметили, что раньше дорога выглядела еще хуже.

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