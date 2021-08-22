Костромские водители тонут в грязи по пути в Вологду

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Автомобилисты из Костромы жалуются в социальных сетях на проблемы с поездкой в Вологду.
В группе «Мой Солигалич» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии, сделанные на участке от поселка Гремячий до Солигалича.
Костромичи отметили отсутствие асфальта в этом месте. По их словам, вместо него там глубокая и непроходимая грязь.
«Плавали, знаем! Ни за что больше даже в голову не придет лезть туда», – написал один из комментаторов.
При этом пользователи отметили, что раньше дорога выглядела еще хуже.