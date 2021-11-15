Костромские студенты жалуются, что им не хотят выдавать дипломы без прививки

Житель Костромы рассказал в социальных сетях, что некоторых средних специальных учебных заведениях студентов насильно заставляют делать прививку, пишет Kostroma.Today.

При этом автор публикации не уточнил, о каких именно техникумах идет речь.

«Под угрозой невыдачи дипломов начали принуждать колоть «Спутник». Выпускные группы не знают, куда деться», — посетовал местный житель.

В департаменте образования и науки Костромской области отметили, что сейчас диплом выдают всем студентам, которые успешно прошли курс и сдали все экзамены. В случае принуждения к вакцинации с угрозой невыдачи дипломов костромичей призывают обращаться в ведомство за помощью.

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