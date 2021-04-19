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Понедельник, 19 апреля, 2021
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Костромичи жалуются, что автобусы стали ездить по свободному расписанию

Никита Брыкин
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Жители Костромы обратили внимание, что часть автобусов перестали соблюдать расписание и теперь ходят «по-своему», пишет портал «Kostroma.Today».

Горожане жалуются, что теперь им приходится долгое время ждать на остановках.

«Кто может объяснить, что с автобусом №15? Почему он приезжает без какого-либо расписания или не приезжает вообще?» — задался вопросом костромич.

Другие костромичи также рассказали, что в некоторые районы города сложно уехать уже после 19 часов. В «черный список» попали маршруты №11, 13, 57, 94, 22, 65, 38, 52, 51. Некоторые предположили, что виной всему нехватка водителей.

В итоге недовольные пассажиры призвали опубликовать «настоящее расписание», по которому ездят водители.

В городской администрации призвали жаловаться на водителей, которые не соблюдают расписание, по телефону: 42-21-33.

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