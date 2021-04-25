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Воскресенье, 25 апреля, 2021
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Костромичи могут проститься с бывшим зампрокурором региона Владимиром Богомоловым

Елена Лобанова
Фото пресс-службы прокуратуры Костромской области
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Костромичам предлагают проститься с бывшим заместителем прокурора региона Владимиром Богомоловым. Соответствующий некролог опубликован на сайте ведомства. 

Владимир Васильевич ушел из жизни в пятницу, 23 апреля. В понедельник, 26 апреля, в церкви Алексия, Человека Божия (улица Катушечная, дом №14) состоится прощание. Начало церемонии — 11:30. 

Владимир Богомолов родился в 1951 году в Забайкалье. После окончания Харьковского юридического института перебрался в Костромскую область. Сначала был стажером, следователем прокуратуры Макарьевского района, прокурором Павинского и Чухломского районов. 

В 1991 году мужчину назначили заместителем прокурора Костромской области, а в 1996 — первым заместителем. В отставку Владимир Богомолов ушел в 2001 году. 

— При этом он являлся членом регионального отделения ветеранов прокуратуры, активно помогал воспитывать молодых прокуроров. Коллеги вспоминают о нем, как об удивительно скромном, деликатном, ответственном человеке, готовом выслушать, понять и прийти на помощь. Всегда спокойный и немногословный, он без суеты умел наладить работу прокуратуры или курируемого отдела, — говорится в сообщении. 

Работники и ветераны прокуратуры выражают соболезнование родным и близким Владимира Богомолова.

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