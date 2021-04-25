Костромичи могут проститься с бывшим зампрокурором региона Владимиром Богомоловым

- Advertisement -

Костромичам предлагают проститься с бывшим заместителем прокурора региона Владимиром Богомоловым. Соответствующий некролог опубликован на сайте ведомства.

Владимир Васильевич ушел из жизни в пятницу, 23 апреля. В понедельник, 26 апреля, в церкви Алексия, Человека Божия (улица Катушечная, дом №14) состоится прощание. Начало церемонии — 11:30.

Владимир Богомолов родился в 1951 году в Забайкалье. После окончания Харьковского юридического института перебрался в Костромскую область. Сначала был стажером, следователем прокуратуры Макарьевского района, прокурором Павинского и Чухломского районов.

В 1991 году мужчину назначили заместителем прокурора Костромской области, а в 1996 — первым заместителем. В отставку Владимир Богомолов ушел в 2001 году.

— При этом он являлся членом регионального отделения ветеранов прокуратуры, активно помогал воспитывать молодых прокуроров. Коллеги вспоминают о нем, как об удивительно скромном, деликатном, ответственном человеке, готовом выслушать, понять и прийти на помощь. Всегда спокойный и немногословный, он без суеты умел наладить работу прокуратуры или курируемого отдела, — говорится в сообщении.

Работники и ветераны прокуратуры выражают соболезнование родным и близким Владимира Богомолова.