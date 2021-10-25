Костромичей с бумажными сертификатами официально приравняли к непривитым

Глава департамента здравоохранения Костромской области Николай Гирин прокомментировал проблему некоторых жителей с использованием системы QR-кодов, пишет Kostroma.Today.

Ранее некоторые костромичи жаловались, что их не пускали в общественные места с обычным сертификатом из поликлиники, требуя именно QR-код. При этом они не пользуется порталом Госуслуг, где можно его получить.

Чиновник пояснил, что бумажные сертификаты и ПРЦ-тесты недействительны, поскольку их легко подделать.

«Поэтому контролировать это — наша святая обязанность. Да, такая возможность рассматривалась. Но это может спровоцировать граждан на лукавство, которое может привести к уголовной ответственности», — отметил Гирин.

Глава департамента здравоохранения призвал костромичей регистрироваться на Госуслугах, чтобы получить доступ в общественные места.