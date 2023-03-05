Рано утром в воскресенье костромичей разбудил шум, который было слышно в микрорайонах Ребровка, Давыдовский и Черноречье, а также на Кинешемском шоссе, сообщил портал k1news.
«Проснулась от гула. На что и думать. Самолеты, ракеты, метеорит? Страшно было. 6.20 это ужас какой-то. Всех перепугали», – написал в соцсетях один из местных жителей.
Горожане предположили, что на ТГК-2. произошла авария и сброс пара.
Директор компании Анатолий Кошкин уточнил, что на предприятии произошло короткое замыкание, отключился турбогенератор.
По его словам, возгораний не было. На тепловой режим ситуация никак не повлияло.
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