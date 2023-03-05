Рано утром в воскресенье костромичей разбудил шум, который было слышно в микрорайонах Ребровка, Давыдовский и Черноречье, а также на Кинешемском шоссе, сообщил портал k1news.

«Проснулась от гула. На что и думать. Самолеты, ракеты, метеорит? Страшно было. 6.20 это ужас какой-то. Всех перепугали», – написал в соцсетях один из местных жителей.

Горожане предположили, что на ТГК-2. произошла авария и сброс пара.

Директор компании Анатолий Кошкин уточнил, что на предприятии произошло короткое замыкание, отключился турбогенератор.

По его словам, возгораний не было. На тепловой режим ситуация никак не повлияло.