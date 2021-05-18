Костромичей предупредили о риске возвращения жуткого урагана

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Губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, в ближайшее время есть риск возвращения урагана, пишет портал «Kostroma.Today».

Сейчас МЧС не дает прогнозов о штормовом ветре, однако предупреждает о тропической жаре. Синоптики рассказали, что местами температура поднимется до 32 градусов выше нуля.

В прошлые выходные регион оказался в эпицентре урагана. Больше 30 тысяч жителей области остались без электричества.

Кроме того, сильный ветер срывал крыши домов и валил деревья. Одно из них упало на 15-летнего подростка, который погиб на месте, возбуждено уголовное дело.