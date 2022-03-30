Костромичей предупредили о новом штамме коронавируса

Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин высказался о риске распространения «стелс-омикрон» штамма коронавируса, пишет k1news.ru.

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По его словам, сейчас эта разновидность инфекции активно распространяется в Азии и Европе. Пока в Костромской области не зафиксировано случаев «стелс-омикрон».

Подчеркивается, что этот штамм практически не имеет заметных отличий от омикрона.

В ближайшее время в регионе не планируют отменять масочный режим, поскольку ситуация с COVID-19 остается напряженной.