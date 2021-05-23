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Воскресенье, 23 мая, 2021
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Костромичам пригрозили новыми коронавирусными ограничениями

Никита Брыкин
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников пообещал ввести новые ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции при одном условии, пишет портал «Kostroma.Today».

Ранее главныйсанитарный врач Александр Кокоулин обратил внимание на рост числа заболевших COVID-19 из-за туристов, которые привезли коронавирус с собой из других регионов.

После этого губернатор потребовал заняться вопросом вакцинации в селах. Глав региона уточнил, что если в рост числа зараженных будет увеличиваться, то измениться ситуация с отдыхом и летним периодом в муниципалитетах.

«Я имею в виду гости и прочее. Мы в значительной степени усилим меры ответственности и введем ограничения», — рассказал Ситников.

При этом он не уточнил, какие именно ограничения грозят костромичам.

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