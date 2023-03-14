Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации издания, виной всему прогрессирующий сепсис. Врачи планируют хирургическое вмешательство для сохранения жизни спортсмена.

Подчеркивается, что сейчас Костомаров находится в бессознательном состоянии и дышит с помощью трубки в горле. Ему изредка удается открыть глаза.

Телеграм-канал назвал ложной информацию о том, что пациент пришел в себя.