Вторник, 14 марта, 2023
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Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, пишут СМИ

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Олимпийского чемпиона Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации издания, виной всему прогрессирующий сепсис. Врачи планируют хирургическое вмешательство для сохранения жизни спортсмена.

Подчеркивается, что сейчас Костомаров находится в бессознательном состоянии и дышит с помощью трубки в горле. Ему изредка удается открыть глаза.

Телеграм-канал назвал ложной информацию о том, что пациент пришел в себя.

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