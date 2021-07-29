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Четверг, 29 июля, 2021
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Косопузы в цветных рубахах станут призом первого музыкального кубка губернатора Рязанской области

Кристина Белова
Косопузы в цветных рубахах станут призом первого музыкального кубка губернатора Рязанской области
дизайн Кубков
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В Рязани пройдет первый в истории Музыкальный кубок губернатора по КВН. Он приурочен ко Дню города 7 августа. Мероприятие будет проходить в Зеленом татре ЦПКиО.

Билеты уже можно приобрести тут.

Недавно организаторы опубликовали дизайн Кубков для команд-призёров. Каждая награда имеет свой цвет: победителю достанется Косопуз в красном, за второе место — Косопуз в синем, за третье — Косопуз в зелёном.

Хедлайнером вечера станет знаменитая команда КВН «Триод и диод». Так же зрители смогут поболеть за команды рязанских вузов, ссузов и школ.

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