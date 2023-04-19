Космонавтов возмутило возможное вручение Пересильд звезды Героя России

Профессиональные космонавты раскритиковали идею вручить актрисе Юлии Пересильд Звезду Героя России, сообщил МК.

С подобной инициативой могут выступить на днях члены Гильдии актеров кино, уточнило издание. Артистка провела 12 дней на МКС для съемок фильма.

«Если это награждение произойдет, это обесценит подвиг настоящих космонавтов», – заявила порталу летчик-космонавт, Героя России Елена Серова.

По ее словам, они проходят тяжелейшую подготовку перед тем, как отправиться в космос, их награждают только за особые заслуги перед Отечеством.

На задумку резко отреагировал и летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин. По его мнению, если Пересильд вручат награду, справедливо будет дать звания народных артистов космонавтам, которые сопровождали съемочную группу в полете.