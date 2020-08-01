В День города РИА “7 новостей” подарило рязанцам встречу с Белкой и Стрелкой

В субботу, 1 августа, в Рязани отмечали День города. Центральной площадкой празднования 925-летия Рязани стал ЦПКиО, который по задумке организаторов — компании PaPriCo.ru — на один день превратился в “Арт-парк”.

На одной из праздничных площадок расположилось РИА “7 новостей”. Но здесь сегодня делились не рязанскими новостями, а космической историей нашего региона. Всем желающим рассказали о проекте «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики», который реализуется в 2020 году Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Рязанцы узнали об объектах, расположенных на территории Рязанской области и связанных с историей российской космонавтики, о вкладе рязанцев в изучение и развитие российской космонавтики.

Космическую карту можно изучить в специальном разделе на сайте РИА “7 новостей”. А в День города рязанцы смогли пообщаться с очаровательными Белкой и Стрелкой. И дети, и взрослые с удовольствием фотографировались с “космическими собаками”.