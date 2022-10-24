«Кошмар!»: Сахалинцев шокировала перевозка малыша на задней полке машины

На Сахалине взрослые решили провезти ребенка на задней полке автомобиля. Видеозапись с места событий опубликована в телеграм-канале «Сахалин ДТП/ЧП».
На кадрах видно, что малыш никак не зафиксирован в машине Toyota Corolla. Судя по всему, ему там удобно: он расслабленно машет ногами.
«Кошмар, это что за перевозка ребенка?! Для кого придуманы специальные автокресла и подобные удерживающие устройства?!» – возмутились очевидцы.
Выяснилось, что инцидент произошел на дороге из Троицкого в Новотроицкое. Многих шокировал поступок взрослых, поскольку в случае аварии малыш может серьезно пострадать.
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