«Кошмар!»: Сахалинцев шокировала перевозка малыша на задней полке машины

На Сахалине взрослые решили провезти ребенка на задней полке автомобиля. Видеозапись с места событий опубликована в телеграм-канале «Сахалин ДТП/ЧП».

На кадрах видно, что малыш никак не зафиксирован в машине Toyota Corolla. Судя по всему, ему там удобно: он расслабленно машет ногами.

«Кошмар, это что за перевозка ребенка?! Для кого придуманы специальные автокресла и подобные удерживающие устройства?!» – возмутились очевидцы.

Выяснилось, что инцидент произошел на дороге из Троицкого в Новотроицкое. Многих шокировал поступок взрослых, поскольку в случае аварии малыш может серьезно пострадать.

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