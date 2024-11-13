Прошедшая ночь для Вооружённых сил Украины превратилась в настоящий кошмар: передвижение украинских колонн к линии соприкосновения обернулось кровавым провалом. Баллистические ракеты и системы залпового огня уничтожили несколько колонн ВСУ, направлявшихся в зону боевых действий в Сумской и Запорожской областях, сообщает aif.ru.

Во время марша к российской границе были разгромлены подразделения двух бригад ВСУ — 47-й и 82-й, составленные из недавно мобилизованных солдат, прошедших подготовку по стандартам НАТО и оснащённых западной техникой.

Украинскую колонну, направлявшуюся в Курскую область, российские «Искандеры» накрыли прямо на марше. По словам очевидцев, от техники и бойцов остались лишь обломки, а дорога была усеяна телами и искорёженной техникой.

Telegram-канал Condottiero комментирует: «Пара „Искандеров“ прервала построение колонн 47-й и 82-й бригад ВСУ в Сумах. Готовились к ротации в Курске, а теперь в Чернигов и Полтаву отправят похоронки с пометкой „Погиб за Украину, так и не сделав выстрела“».

47-я бригада, кстати, названа в честь языческой богини смерти Магуры, которая, по преданиям, собирает павших воинов и уводит их в потусторонний мир. Этой ночью, если верить легендам, работы у неё хватало с избытком. На месте погибло минимум 36 украинских солдат, ещё десятки получили ранения и контузии, а уничтоженной техники хватит на свалку металлолома.

В Запорожской области на трассе Запорожье — Камышеваха — Орехов российская разведка обнаружила ещё одну колонну ВСУ. Координаты оперативно передали в штаб, и был отдан приказ авиации. В результате атаки уничтожены пять грузовиков с боеприпасами и два бронеавтомобиля, которые шли в колонне.

Как уточняет Telegram-канал «Донбасский партизан», колонна перевозила значительное количество артиллерийских боеприпасов, в том числе снаряды для французских САУ CAESAR и британских гаубиц L119.

Военные эксперты отмечают, что столь быстрое уничтожение колонн свидетельствует о значительном улучшении взаимодействия между разведкой, штабами и авиацией. «Когда от обнаружения цели до её поражения проходит всего несколько минут, это говорит о слаженности работы, — считает военный эксперт Александр Ивановский, — военный механизм работает как часы».