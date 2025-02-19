Кошки-чемпионы: как живут королевы выставок

В Рязани есть клуб любителей кошек «РосКэт», он объединяет заводчиков, которые занимаются разными породами, в том числе Мейн-кун, Бурманская кошка, Британец. Президент клуба — выпускница института естественных наук РГУ имени С. А. Есенина Ирина Новикова. На день открытых дверей института Ирина вместе с другими участниками клуба привезла своих любимцев, неоднократных чемпионов России и мира, чтобы показать их будущим абитуриентам и гостям РГУ, кошки никого не оставили равнодушным. О том, как живут чемпионы, сложно ли за ними ухаживать, сколько сил нужно, чтобы завоевать высокий титул, рассказали хозяева кошек журналисту агентства 7info.

Заводчик, как правило, сосредотачивает свою работу на одной породе, редко кто умудряется держать несколько, это тяжело. Животным нужно пространство для передвижения, чтобы им было комфортно.

Подготовка кошки к выставке и критерии оценки.

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В зависимости от того, какого результата хочет добиться заводчик, определяется подготовка кошки. Если хозяин питомца планирует просто получить оценку для титула, достаточно подстричь коготочки, протереть глазки, привести животное в надлежащий внешний вид. Если есть возможность, потренироваться с кошкой.

«Кошки, с которыми мы приехали сегодня, ведут себя раскованно, не боятся людей, новой обстановки, потому что они были на выставках, готовились к ним. Если бы я принес котенка, который первый раз вышел из дома, то, скорее всего, он закапался бы от страха под плед. Кошки боятся всего нового: звуков, запахов. Например, у меня дома линолеум, здесь паркет, он резонирует и усиливает звуки, соответственно, пугает неподготовленного питомца. Если животное и его заводчик претендуют на высокий титул, чтобы кошка была на выставке звездой, получила наградную розеточку, необходимо понимать: настоящая звезда готовится с рождения», — говорит участник клуба любителей кошек «РосКэт» Константин Каргальцев.

Если заводчик видит, что родился крутой породистый котенок, значит, кроме того, что мама с папой постарались, хозяин правильно подобрал пару для своей кошки, и родилась потенциальная звезда. Такого котенка нужно готовить с рождения не только внешне, но и психологически, ведь эксперты оценивают и поведение кота.

Есть такое понятие, как шоу-темперамент, когда животное себя презентует, сидит красиво на руках, расслаблено, играет с игрушками, за это он тоже набирает баллы. Важно, чтобы животное вело себя раскованно, свободно, чтобы эксперт мог дотронуться до него, ощупать, нет ли каких-то дефектов костной системы, заломов на хвосте, еще чего-то. Если кошка забилась в угол или бьется в истерике, и эксперт не может взять, оценить животное, соответственно, у него шансов на награду мало.

Как только котенок родился, его начинают тренировать, знакомят с разными запахами. Каждый день хозяин моет руки мылом с новым ароматом: сегодня с сиренью, завтра с ландышем, послезавтра с яблоком, потом хозяйственным мылом, и берет малыша на руки. Это помогает животному с первых дней знакомиться с разными ароматами, и уже, когда котенок чувствует новый непривычный для него запах, его это не пугает.

Питомца тренируют на руках, носят в позе Best, чтобы на выставке он ничего не боялся, сидел на руках, показал эксперту самые выгодные свои стороны. Оцениваются форма глаз, глубина их посадки, длина конечностей в пропорции к телу, длина хвоста в пропорции к телу.

Константин Каргальцев и его кошка Липучка в позе Best.

Фото: Константин Каргальцев

«В первую очередь есть стандарт породы, по которому эксперт оценивает животное. Если вам сейчас сказать, что градус между поверхностью головы и краем уха у двух животных слегка отличается, вам это ничего не даст, а заводчик может сказать, кому эксперт отдаст предпочтение в сравнении. Всё оценивается до таких нюансов, а для нас это в любом случае милые пушистые дети, которых мы любим независимо от того, как у них располагаются уши — под 90 градусов или 92», — поясняет Константин.

Как подобрать подходящую пару для кошки?

Одна из задач Рязанского клуба любителей кошек «РосКэт» — подобрать подходящую партию для животного. Заводчики регулярно делают генетические тесты для кошек, проверяют их здоровье, отправляют биоматериалы питомцев в лабораторию, животных тестируют на множество показателей, чтобы убедиться в его здоровье и поддерживать его.

«Я свою группу крови не знаю, но знаю группу крови и все показатели своих кошек, состояние их почек, сердца, знаю, какую генетику они несут за собой, осветление или другие окрасы, всё это оттестировано. Грамотный заводчик проверяет своего питомца, чтобы получить прогнозируемое поголовье не только по здоровью, но и по другим внешним признакам. Вообще задача заводчика — это улучшение породы, психологических качеств, здоровья, если есть проблемы, т. е. не допускать в разведение животных, которые имеют проблемы со здоровьем», — поясняет Константин Каргальцев.

Престижные выставки кошек помогают зрителям определиться с породой котенка, прийти, пообщаться, узнать темперамент, характер породы, выбрать себе питомца, приобрести его. Для заводчиков же это шанс не только выиграть титул для питомца, но и подобрать верную пару. Например, хозяин увидел котика из другого региона, который очень ему понравился, выставка — это возможность договориться о покупке котенка или о вязке.

Меняется ли характер кошки после родов?

Многое зависит от того, в какой обстановке находится кошка во время беременности и непосредственно родов. Должны быть созданы условия психологического комфорта, для каждой кошки они разные.

«У меня были случаи, когда беременные кошки находились все время в одном пространстве, ближе к родам для каждой было оборудовано свое гнездо, чтобы ей было удобно и комфортно. Однако девочки отказались рожать в одиночестве. В итоге они все пришли в одну комнату, общее гнездо, и это были синхронные роды, у меня одновременно рожали три кошки, потом они вместе воспитывали котят. Для них было неприемлемо разделиться, кошки привыкли быть вместе», — вспоминает Константин Каргальцев.

Бывает наоборот, когда кошкам нужно пространство, они понимают, что им для воспитания будущих детей необходима отдельная площадь. В таком случае будущая мать мечтает уединиться, никого не подпускает к себе, не терпит конкуренции, руководствуясь принципом «моя территория, моя собственность».

Приступ эклампсии у кошек

Важно сохранять психологическое здоровье кошки, если мама постоянно будет на стрессе, детки тоже будут нервозные. Во время беременности у кошки очень сильно нарушается кальциевый баланс, кальций вымывается с катастрофической силой, и если заводчик неправильно подвел кошку к родам, у нее может случиться приступ эклампсии. Это проявляется такими симптомами как полное равнодушие к потомству (после родов), беспокойство, нервозность, дезориентация, одышка, тревожное мяуканье, мышечный тремор, кошка не сидит в гнезде, не кормит малышей, становится гиперактивной. А ей всего-навсего не хватает кальция.

Питание кошек

Для любого животного, как и для человека, важен полноценный рацион. Заводчики серьезно относятся к питанию своих любимцев, периодически сдают анализы, проверяют здоровье животного, делают УЗИ, ген-тесты.

«Кормить кошку элитной вырезкой говяжьей — это ничего хорошего, наоборот, белковый удар. Питание животного должно включать полный рацион, пищеварительная система у кошки всё-таки настроена как в дикой природе, это птичка, мышка. Меню кошки должно быть разнообразное, объединяющее в себе многие питательные вещества», — отмечает Константин.

Воспитать красивого, доброго и здорового кота — большой труд, не столько важна финансовая составляющая, хотя она тоже, сколько образование заводчика. Владельцы кошек проходят разные курсы по акушерству, по генетике, конечно, это не заменит медицинский диплом и они пользуются услугами профессионалов, но иногда, разбираясь в теме, могут поспорить с ветеринаром, ведь знают, что нужно его кошке.

Как дают имена кошкам-чемпионам?

Помет котят регистрируется по алфавиту в порядке рождения, то есть у родившихся котят есть первая буква, на которую должны начинаться их имена. Подбирается имя, к нему как приставка идет название питомника.

«Как правило, начинающие заводчики заморачиваются с именем. У меня первых кошек звали Silver teddy, Blue point, Queen cinnabon — такие сложные, красивые, яркие и привлекательные имена. Когда ты занимаешься с кошками уже 5–10 лет, они становятся Пончик, Панакота, Кисель», — рассказывает Константин.

Сегодня он приехал со своими питомцами: Британской серебристой шиншиллой и Британской золотой шиншиллой. Конечно, у них есть длинные имена, под которыми они завоевали массу наград, но для Константина они просто Беляш и Липучка.

Британская серебристая шиншилла Беляш

Фото: Константин Каргальцев

«Уже забывается, что написано в документах, потому что кличка привязывается к кошке на основе внешнего вида или на основе повадок. Вот это, например, Липучка, потому что она постоянно тянется к человеку, ей надо быть на руках, на коленках. Я сажусь обедать — она прыгает ко мне, утром приходит меня будить, целуется. Поэтому для меня она самая настоящая Липучка», — делится Константин.

Британская золотая шиншилла Липучка

Фото: Константин Каргальцев

Мурка – чемпион мира.

На выставке себя показала Eur. Ch WCF Double Pearl Master I Cabramurra Shabbymur — именно такое имя носит обладательница титула Европейского чемпиона WCF 2019 года, в простонародье Мурка. Шесть лет назад на Всемирной выставке в Италии в тяжелой конкуренции она выиграть титул Double Master WCF. Харизма Мурки никого не оставила равнодушным.

«Я очень горжусь ей, что эта кошка родилась в нашем питомнике. В 2020 году она представляла Рязанскую область на конкурсе «Золотая кошка России», потому что набрала больше всего баллов среди кошек региона», — рассказывает хозяйка Мурки и Президент Клуба любителей кошек «РосКэт» Ирина Новикова.

В конкурсе приняли участие порядка 30 животных. Мурка победила и получила звание «Золотой кошки России». Данный конкурс последний раз проводился в РФ в 2020 году, когда титул закрыла наша чемпионка. Ирина планировала поехать со своим питомцем на «Золотую кошку мира», но COVID нарушил планы девушек.

Европейский чемпион WCF 2019 года Мурка

Фото: Ирина Новикова

Груминг для кошек: что это и для чего он нужен?

Как правило, когда разводчики покупают котенка, они везут его не домой, а в салон на груминг, чтобы навести красоту, смыть всю грязь с дороги.

С раннего детства котенка нужно приучать к воде и раз в три недели или раз в месяц делать ему груминг. Тогда животное не будет сильно линять. Благодаря процедурам старая шерсть вовремя выходит, и на ее месте начинает расти новая. Также это поможет коту расслабиться. Животные очень любят купаться, они получают удовольствие в ванне, иногда даже засыпают там и не хотят вылезать.

Но что же делать, если ваш питомец боится воды?

«Нужно приучать животное, но очень аккуратно. Я снимаю с душа леечку и мою животное исключительно шлангом. Коты не боятся как таковой воды, они боятся шума от нее. Когда кот освоится, он это полюбит. Животные обожают спа-процедуры. Наливается вода, спа-машина делает им гидромассаж, они там расслабляются», — рассказывает профессиональный грумер Олеся Смирнова.

Олеся не раз участвовала в конкурсах грумеров, где собираются мастера со всей России вместе со своими моделями. Они моют, красят кошку, приводят ее в порядок. Эксперты оценивают работу. В 2020, 2022 и 2024 годах Олеся становилась обладательницей титула Чемпиона России по грумингу.

«У меня был сибирский маскарадный кот, его нужно было сделать чуть-чуть потемнее. Я красила его допустимыми тенями, именно тенями, не краской, они потом смываются. Но тут главное правильно нанести и зафиксировать окрас, чтобы, когда эксперт брал животное на руки, у него не остались следы от краски, а жюри не заметило, что кота гримировали. Для этого нужно знать все стандарты породы», — говорит Олеся Смирнова.

При этом во время выполнения процедур важно соблюдать определенную влажность и температуру воздуха. Простое открывание двери может поднять шерсть кота и нарушить планы мастера. В таком случае профессионалы начинают экспериментировать, исправлять ситуацию.

Олеся Смирнова отмечает, что для животных, которые собираются участвовать в выставке, проводится специальный — выставочный груминг. Он основан на стандартах породы, по которым оценивают животное эксперты.

Выставочную кошку готовят в салоне исключительно по стандартам определенной системы. У разных систем немного разнятся стандарты: где-то допускается кисточка побольше у Мейн-кунов, где-то поменьше, где-то профиль должен быть поотчетливее. Для соответствия некоторым стандартам проводится скрытый груминг, чтобы судья не заметил его наличие, но кошка соответствовала стандартам.

Маски, приманки, джакузи, бани — эти процедуры необходимы для длинношерстной и полудлинношерстной группам, если это выставочное животное, оно еще нуждается в межвыставочном уходе.

У каждой группы шерсти есть период выгонки. Короткошерстные — 28 дней, у персов до 70 дней. Мы моем животное, выгоняем старую шерсть, быстрее растет новая, таким образом, кошка весь выставочный сезон держит свою нарядную шубку. Каждые две недели нужно делать мытье и маски. В масках коты сидят по 15-20 минут в полотенцах. Кошки не пытаются выбраться, потому что уже знают процедуру. Маски можно делать с момента, когда животному исполнится три недели.

Ранний груминг.

Как только котенку исполнилось три недели и он начал кушать, нужно приучать его к воде. Купать в тазиках, в ванночках, готовить котика к выходу в нормальную жизнь. До трех недель котят протирают, промывают, но не купают, в это время за детками ухаживает мама, вылизывает их.

Не стригите кошек без необходимости!

По всему телу кошки находятся вибриссы — особо чувствительная часть тела, которая служит для кошки дополнительным средством осязания, поэтому стричь кошку без веской причины категорически нельзя. Стриженная кошка перегревается от воздействия солнечных лучей, зимой мерзнет, естественная шерсть кошки бережет ее здоровье.

Также нельзя выстригать лапки, некоторые виды, например сибирская порода, не могут жить без этого опушения, с помощью него они чувствуют окружающий мир. Если состричь шерсть, кошка теряется, не понимает, где она находится, волнуется, иногда это может привести к инфаркту. Максимум, что можно сделать, это оконтовать лапку.

Брить тело кошки можно, только если есть ветеринарные показания или надо спасти ее от колтунов, когда шерсть стала как валенок. Но до такого состояния нужно стараться не доводить животное, ведь после бритья страдает здоровье и, соответственно, психика животного.