Кошка Ефросинья из Рязани претендует на звание «Хвостатый хранитель»

Кошка Ефросинья из Рязанского областного научно-методического центра народного творчества претендует на звание «Хвостатый хранитель». Голосование проводит Министерство культуры России.

На протяжении нескольких месяцев жителей страны знакомили с очаровательными пушистыми обитателями музеев и других учреждений культуры. Теперь выбирают победителей. Сейчас проводится первый тур, голосование закроется 5 марта.

На данный момент Ефросинья занимает 3 место, за нее проголосовали 679 человек. Второе место у кошки Дымки из музея-заповедника «Херсонес Таврический». На третьем – кот Сержант из музея-заповедника «Прохоровское поле».