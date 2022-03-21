Корпорация развития Рязанской области проведет обучение инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона

21 марта зампред Правительства Рязанской области Артем Никитин провел ВКС-совещание с главами администраций и инвестиционными уполномоченными муниципальных образований, на котором обозначил приоритетные направления инвестиционного развития региона на ближайшие несколько лет.

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Основные усилия, на которые делает ставку губернатор и экономический блок правительства, по словам Артема Никитина, сосредоточены на создании в 2022-2023 годах еще четырех парков в различных районах области. Их локации будут определены исходя из запросов инвесторов и оценки аналитиков Корпорации развития.

От муниципальных образований, подчеркнул заместитель председателя правительства, потребуются актуализированные данные о земельных участках, которые могут представлять предметный интерес для потенциальных инвесторов. Основное внимание уделяется таким характеристикам, как наличие подведенных к площадке инженерных коммуникаций, близость к региональным и федеральным трассам.

В обращении к главам муниципальных образований Артем Никитин определил базовые пожелания к специалистам, которые выступают инвестиционными уполномоченными: «Инвестиционные уполномоченные должны быть исключительно компетентными, коммуникабельными, ответственными специалистами, обладать здоровым азартом и стремлением развивать свой район, иметь налаженный контакт с ресурсоснабжающими и другими спецорганизациями муниципального образования».