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Понедельник, 21 марта, 2022

Корпорация развития Рязанской области проведет обучение инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона

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Корпорация развития Рязанской области проведет обучение инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона

7info

21 марта зампред Правительства Рязанской области Артем Никитин провел ВКС-совещание с главами администраций и инвестиционными уполномоченными муниципальных образований, на котором обозначил приоритетные направления инвестиционного развития региона на ближайшие несколько лет.

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Основные усилия, на которые делает ставку губернатор и экономический блок правительства, по словам Артема Никитина, сосредоточены на создании в 2022-2023 годах еще четырех парков в различных районах области. Их локации будут определены исходя из запросов инвесторов и оценки аналитиков Корпорации развития.

От муниципальных образований, подчеркнул заместитель председателя правительства, потребуются актуализированные данные о земельных участках, которые могут представлять предметный интерес для потенциальных инвесторов. Основное внимание уделяется таким характеристикам, как наличие подведенных к площадке инженерных коммуникаций, близость к региональным и федеральным трассам.

В обращении к главам муниципальных образований Артем Никитин определил базовые пожелания к специалистам, которые выступают инвестиционными уполномоченными: «Инвестиционные уполномоченные должны быть исключительно компетентными, коммуникабельными, ответственными специалистами, обладать здоровым азартом и стремлением развивать свой район, иметь налаженный контакт с ресурсоснабжающими и другими спецорганизациями муниципального образования».

Корпорация развития Рязанской области проведет обучение инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона
Корпорация развития Рязанской области проведет обучение инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона
Корпорация развития Рязанской области проведет обучение инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона

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