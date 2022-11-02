Корпорация развития Рязанской области расторгнет соглашение с нарушающим договоренности инвестором сухого порта

Во вторник, 1 ноября, заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин провел встречу с резидентами индустриального парка «Рязанский». Встреча прошла на базе Корпорации развития Рязанской области, основная ее задача – проинформировать резидентов о темпах возведения инфраструктурных объектов, сроках их введения в эксплуатацию. На вопросы участников встречи вместе с Артемом Никитиным ответил руководитель Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин.

Сейчас на территории индустриального парка «Рязанский» в активной стадии находится подготовка коммуникаций: ливневой канализации, подстанций и электросетей, водопровода. Проводятся работы по газификации парка. Ввести в эксплуатацию коммуникации планируют к концу года. Теперь одна из приоритетных задач – синхронизировать строительные работы по подготовке парка к сдаче с работами по возведению промышленных объектов будущих предприятий.

Один из вопросов, который резиденты задали спикерам, касался строительства масштабного логистического комплекса «сухой порт». Заинтересованность резидентов в его скорейшем появлении оправдана: в производственном процессе важную роль занимает именно решение логистических задач. Артем Никитин рассказал: организация «Нью Бридж Восток», взявшая на себя обязательства по возведению сухого порта на площадке 127 га, не выполняет условия соглашения. Объем инвестиций, который предполагала реализация проекта, достигает 19,5 млрд. В итоге принято решение инициировать процесс расторжения инвестиционного соглашения.

– Во-первых, до конца прошлого года у нас должна была появиться полная концепция сухого порта, она не появилась. Должны были синхронизироваться наши строительные работы, их не синхронизировали, потому что даже концепции не было. До конца прошлого года инвестор должен был получить разрешение на строительство, оно не было получено. До марта текущего года инвестор планировал выйти на строительную площадку, но не вышел. Есть задержки по оплате аренды за земельные участки, – рассказал Артем Никитин.

При этом все обязательства, которые были возложены на другую сторону соглашения – Корпорацию развития Рязанской области, были выполнены. Например, на финальной стадии находится строительство транспортных путей. Теперь, как отметил Никитин, организация направила претензию с предложением расторгнуть соглашение. Если инвестор откажется идти по пути расторжения по соглашению сторон, Корпорация обратится в суд для расторжения в одностороннем порядке.

Артем Никитин уверяет: логистический центр в индустриальном парке «Рязанский» будет построен. Концепция проекта сохранится, а за ее реализацию возьмется добросовестный инвестор.

– Мы уже сегодня ведем переговоры с другими инвесторами, которые готовы зайти на эту площадку, чтобы проект сухого порта, проект крупного логистического центра у нас в индустриальном парке был реализован. Есть заинтересованность уже от двух инвесторов, поэтому уверен, что до конца следующего года такой терминал у нас появится, – отметил зампред регионального правительства.

Добавим, что в настоящее время соглашения о резидентстве в индустриальном парке «Рязанский» подписаны с 6 компаниями, с еще 8 компаниями процедура резидентства оформляется.

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