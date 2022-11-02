Корпорация развития Рязанской области расторгнет соглашение с нарушающим договоренности инвестором сухого порта

Во вторник, 1 ноября, заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин провел встречу с резидентами индустриального парка «Рязанский». Встреча прошла на базе Корпорации развития Рязанской области, основная ее задача – проинформировать резидентов о темпах возведения инфраструктурных объектов, сроках их введения в эксплуатацию. На вопросы участников встречи вместе с Артемом Никитиным ответил руководитель Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин.
Сейчас на территории индустриального парка «Рязанский» в активной стадии находится подготовка коммуникаций: ливневой канализации, подстанций и электросетей, водопровода. Проводятся работы по газификации парка. Ввести в эксплуатацию коммуникации планируют к концу года. Теперь одна из приоритетных задач – синхронизировать строительные работы по подготовке парка к сдаче с работами по возведению промышленных объектов будущих предприятий.
Один из вопросов, который резиденты задали спикерам, касался строительства масштабного логистического комплекса «сухой порт». Заинтересованность резидентов в его скорейшем появлении оправдана: в производственном процессе важную роль занимает именно решение логистических задач. Артем Никитин рассказал: организация «Нью Бридж Восток», взявшая на себя обязательства по возведению сухого порта на площадке 127 га, не выполняет условия соглашения. Объем инвестиций, который предполагала реализация проекта, достигает 19,5 млрд. В итоге принято решение инициировать процесс расторжения инвестиционного соглашения.
При этом все обязательства, которые были возложены на другую сторону соглашения – Корпорацию развития Рязанской области, были выполнены. Например, на финальной стадии находится строительство транспортных путей. Теперь, как отметил Никитин, организация направила претензию с предложением расторгнуть соглашение. Если инвестор откажется идти по пути расторжения по соглашению сторон, Корпорация обратится в суд для расторжения в одностороннем порядке.
Артем Никитин уверяет: логистический центр в индустриальном парке «Рязанский» будет построен. Концепция проекта сохранится, а за ее реализацию возьмется добросовестный инвестор.
Добавим, что в настоящее время соглашения о резидентстве в индустриальном парке «Рязанский» подписаны с 6 компаниями, с еще 8 компаниями процедура резидентства оформляется.
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