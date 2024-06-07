Корпорация развития Рязанской области и китайские партнёры договорились о сотрудничестве

В рамках ПМЭФ-2024 состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве Корпорации развития Рязанской области и китайских партнёров — АО «СЛСи-Рус» Государственной Корпорации бондовых портовых зон города Чунцин — по вопросам привлечения инвестиций и обмена опытом развития инвестиционной инфраструктуры. Переговоры с ними провел зампред регионального правительства Артём Никитин.
По словам Никитина, этот шаг позволит масштабировать рынки сбыта, даст старт новым проектам.
Важным является то, что рязанцы готовы перенимать опыт коллег из Китая и уже в скором времени отправятся туда с бизнес-миссией. Им предстоит изучить организацию инвестплощадок в формате бондовых зон и управления ими. Эти механизмы могут дать новый виток в системной работе по повышению инвестиционной привлекательности.
Также в повестку совместной работы войдут поиск и импорт технологий и оборудования из КНР, привлечение Корпорацией развития Рязанской области китайских инвесторов, установление преференциальных условий для торгового сотрудничества с бизнесом Чунцина, налаживание двустороннего гуманитарного взаимодействия в части образования, науки, культуры и молодёжных обменов.
Диалог Китая и Рязанской области активно продолжается: планируется увеличение товарооборота, в том числе в сферах сельского хозяйства и промышленности. В прошлом году динамика этого показателя составила 30%. По словам губернатора Павла Малкова, Китай — приоритетная страна в плане развития экспорта. Рязань готова поставлять в КНР оборудование и технологии в сфере станко- и приборостроения. Прорабатываем проект по строительству логистического хаба и завода по производству запчастей для автомобилей в регионе.