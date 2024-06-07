Корпорация развития Рязанской области и китайские партнёры договорились о сотрудничестве

В рамках ПМЭФ-2024 состоялось подписание трёхстороннего соглашения о сотрудничестве Корпорации развития Рязанской области и китайских партнёров — АО «СЛСи-Рус» Государственной Корпорации бондовых портовых зон города Чунцин — по вопросам привлечения инвестиций и обмена опытом развития инвестиционной инфраструктуры. Переговоры с ними провел зампред регионального правительства Артём Никитин.

По словам Никитина, этот шаг позволит масштабировать рынки сбыта, даст старт новым проектам.

– Соглашение предусматривает развитие не только деловых, но и культурных, образовательных и туристических контактов. Но всё же основное для нас – это локализация у нас китайского бизнеса. Ведём переговоры ещё с 10 китайскими компаниями. С некоторым уже выходим на этап принятия решений, — заявил зампред правительства Рязанской области.

Важным является то, что рязанцы готовы перенимать опыт коллег из Китая и уже в скором времени отправятся туда с бизнес-миссией. Им предстоит изучить организацию инвестплощадок в формате бондовых зон и управления ими. Эти механизмы могут дать новый виток в системной работе по повышению инвестиционной привлекательности.

Также в повестку совместной работы войдут поиск и импорт технологий и оборудования из КНР, привлечение Корпорацией развития Рязанской области китайских инвесторов, установление преференциальных условий для торгового сотрудничества с бизнесом Чунцина, налаживание двустороннего гуманитарного взаимодействия в части образования, науки, культуры и молодёжных обменов.

Диалог Китая и Рязанской области активно продолжается: планируется увеличение товарооборота, в том числе в сферах сельского хозяйства и промышленности. В прошлом году динамика этого показателя составила 30%. По словам губернатора Павла Малкова, Китай — приоритетная страна в плане развития экспорта. Рязань готова поставлять в КНР оборудование и технологии в сфере станко- и приборостроения. Прорабатываем проект по строительству логистического хаба и завода по производству запчастей для автомобилей в регионе.