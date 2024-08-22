Корпорация развития Рязанской области готова принять на сопровождение проекты китайских инвесторов

Порядок и условия сопровождения инвестпроектов китайского бизнеса, переговоры о которых начались в июне этого года в Китае, сегодня продолжились в региональном правительстве. От имени губернатора Павла Малкова членов китайской делегации из г. Чунцин (КНР) приветствовал зампред регионального правительства Артем Никитин. Обсуждение вариантов инвестиционного сотрудничества продолжил выезд на площадку индустриального парка «Рязанский».

«Для нас ваш визит – это подтверждение серьезности намерений и интереса к развитию сотрудничества, который мы обнаружили в ходе переговоров ровно 2 месяца тому назад в Китае, – сказал Артем Никитин. – Сегодня мы выходим на предметный разговор по всем достигнутым ранее в Чунцине договоренностям».

Артем Никитин представил действующую в рязанском регионе систему мер господдержки инвестиционных инициатив, которая признана одной из самых прогрессивных в России. В частности, максимальные преференции по региональным налогам и субсидии на строительство инфраструктуры.

Сопровождение проектов китайских инвесторов готова обеспечить региональная Корпорация развития. Соответствующе поручение зампред озвучил на встрече с делегацией КНР. Речь идет об оказании помощи в регистрации компании, в оформлении документов на получение полного пакета мер господдержки и о содействии в наборе кадров – специалистов необходимой квалификации.