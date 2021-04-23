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Пятница, 23 апреля, 2021
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Коронавирусный call-центр РязГМУ меняет режим работы

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила об изменении режима работы call-центр РязГМУ им. И.П. Павлова.

Call-центр РязГМУ им. И.П. Павлова работает в соответствии с распоряжением губернатора Николая Любимова. В связи со значительным снижением числа обращений граждан телефонная линия работает с 1.05.2021 с 8.30 до 18.00 в будние дни. Телефон +7 (4912) 97-18-13.

В выходные можно по прежнему позвонить по ежедневному и круглосуточному телефону call-центра министерства труда и социальной защиты населения +7 (4912) 392-071.

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