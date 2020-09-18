Пятница, 18 сентября, 2020
11.1 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусCOVID-19Новости мираОбщество

ВОЗ прогнозирует новые вспышки коронавируса

Иван Федоров
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Риск повторного занесения и возобновления COVID-19 сохраняется в каждой стране,сказала в интервью «Известиям» представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

— Новые вспышки вируса могут случиться даже в тех странах, где наблюдается стабильная ситуация, — считает она.

Представитель ВОЗ также рассказала, что наибольшее бремя COVID-19 в мире по-прежнему несут страны Америки. В европейском регионе, к которому относится Российская Федерация, также наблюдаются новые случаи заболевания. Наиболее эффективный способ контроля эпидемии — это активное тестирование, отслеживание контактов, лечение и изоляция тех, кто нездоров, а также физическое дистанцирование, гигиена рук и респираторный этикет. Сейчас не время ослаблять эти меры, полагает Мелита Вуйнович. Их сочетание позволяет успешно прерывать цепочки инфицирования.

По последним данным российского оперштаба, суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ на 17 сентября составил 5762 человека в 83 регионах. Это на 92 случая больше, чем накануне. Число новых заболевших превысило число выздоровевших на восемь человек. В целом прирост суточной заболеваемости за сентябрь составил 22% (на 1 сентября было выявлено 4729 случаев).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:«Новые вспышки могут случиться даже там, где стабильная ситуация».

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Туме сбили 9-летнюю девочку на пешеходном переходе

Новости Рязани
В четверг, 17 сентября, в 18.52 в рабочем посёлке Тума Клепиковского района автомобиль «Рено Сандеро» сбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

Мэрия сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в районах Рязани

Новости Рязани
Лидером по числу заболевших остаётся Московский район, где зарегистрировано уже 1290 случаев. За день выявлено 4 новых случая.
Узнать больше

В Рязани определят места обустройства площадок для выгула собак

Новости Рязани
Члены комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязанской городской Думы рассмотрели вопрос о состоянии спортивных площадок, которые были построены с привлечением...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Пятилетний рязанец Лев Чернухин принял участие в съёмках федерального сериала

Новости Рязани
Спокойно граждане! Снимается кино! На съёмках  популярного телесериала «След» никто не пострадал!!!! Оно и понятно... Здесь работают профи из рязанской школы кино «Перспектива», которые ежемесячно участвуют...
Узнать больше

В Рязанском театре драмы поставили пьесу «Входит свободный человек»

Новости Рязани
В среду, 16 сентября, в рязанском театре драмы состоялась премьера спектакля «Входит свободный человек» по пьесе Тома Стоппарда. В отличие от предыдущей...
Узнать больше

Жительница Рязани стала «Российской красавицей 2020»

Новости Рязани
Рязанскую область на конкурсе представляли победительница регионального отбора «Российская красавица 2020, Рязань» Юлия Колесникова и Зоя Ковалевич, выступавшая в категории «Миссис».
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День города в Ярославле: Пир на Волге и «чудеса» от Дом.ру

Акценты
В субботу, 12 сентября, культурная жизнь России сосредоточилась в столице «Золотого кольца» –  Ярославле.  В этот день прекрасный город Земли отмечал «зеркальный»...
Узнать больше

Какие работы проводят в огороде в сентябре

Акценты
Вот и лето прошло. Но о завершении дачного сезона говорить ещё рано. Опытные садоводы и огородники знают, что в сентябре работы на...
Узнать больше

Игорь Морозов: Стабильность и развитие Рязанской области — приоритет для «Единой России»!

Акценты
Народная программа Партии - шанс для каждого жителя региона изменить свою жизнь к лучшему
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+