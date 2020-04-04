Вирусолог сообщил о «пришедшем навсегда» коронавирусе

Врач-вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев сообщил, что COVID-19 пришел к людям навсегда. Специалист считает, что инфекцией переболеют примерно 70 процентов населения нашей планеты.

Зверев заявил, что это пандемия, «с которой мы будем жить так же, как с гриппом живем, с аденовирусом». Эксперт считает, что применение массового тестирования жителей РФ на наличие COVID-19 увеличило бы число найденных заболевших. При этом смертность бы понизилась.

Академик отметил смертность от новой эпидемии «меньше, чем при гриппе». Зверев полагает, что от гриппа в Америке умерло больше людей, чем от коронавируса, сообщает Лента.