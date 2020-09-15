Вакцинированные от коронавируса начинают жаловаться на самочувствие

Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, начинают жаловаться на слабость, температуру и боли в мышцах. Уже около 14% добровольцев обнаружили побочные эффекты, сообщает ТАСС.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что это прогнозируемые осложнения. Они держатся максимум 24 часа, а затем сходят на «нет».

Министр напомнил, что вакцина прошла тщательные исследования и была разработана на той платформе, на которой у российской науки мощнейшие данные. По мнению Мурашко, любой лекарственный препарат должен выйти в широкое применение, чтобы ученые могли более детально изучить его поведение с разными диагнозами.