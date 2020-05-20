В рязанском минздраве прокомментировали увольнение врачей из ОКБ

Из Рязанской областной клинической больницы уволились несколько врачей. Информация об этом появилась в ряде СМИ. Многие связали увольнение с распространением коронавирусной инфекции.
В региональном министерстве здравоохранения эту информацию опровергли. Как выяснилось, с марта по май из ОКБ действительно уволились три медработника, но причины их ухода не связаны с коронавирусом.
Один врач вышел на пенсию, второй перешёл в другую больницу, а третий закончил обучение в ординатуре и уехал домой.
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