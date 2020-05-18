В рязанском минздраве прокомментировали видео врача, который решил уволиться из-за страха коронавируса

Хирург Шацкой межрайонной больницы Александр Ляпин сообщил в соцсетях. что увольняется, так как боится заразиться коронавирусом. Он заявил, что в больнице ент средств защиты от инфекции, не смотря на то, что ряд врачей уже заражены.
Однако в министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили, что в настоящее время этот врач-хирург находится на своём рабочем месте. Хирургическое отделение Шацкой межрайонной больницы располагается в отдельно стоящем здании на 3 этаже. Во всех структурных подразделениях больницы введены ограничительные мероприятия по распространению новой коронавирусной инфекции, то есть плановый прием и госпитализация приостановлены, проводится оказание экстренной и неотложной медицинской помощи. При этом средств индивидуальной защиты в больнице достаточно.
Также отмечается, что за время ограничительных мероприятий, больных с положительным COVID-19 в хирургическом отделении не зарегистрировано. Врач-хирург Ляпин медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не оказывал.
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АНОНИМНО! Здравствуйте! Прошу Вас опубликовать это видео-обращение прекрасного врача Шацкой больницы, который из-за халатного отношения вынужден уволиться и не побоялся высказаться!!! Браво!!!!! 👏🏻👏🏻👏🏻Бедные врачи и весь медицинский персонал, так запуганы глав.врачом, что бояться не то что сказать, а написать об этом!!!! Постоянные унижения, недоплаты, выходы вне рабочие часы за которые не доплачивают, никаких средств индивидуальной защиты не выдают!!!!! #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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