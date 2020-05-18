В рязанском минздраве прокомментировали видео врача, который решил уволиться из-за страха коронавируса

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Хирург Шацкой межрайонной больницы Александр Ляпин сообщил в соцсетях. что увольняется, так как боится заразиться коронавирусом. Он заявил, что в больнице ент средств защиты от инфекции, не смотря на то, что ряд врачей уже заражены.

Однако в министерстве здравоохранения Рязанской области сообщили, что в настоящее время этот врач-хирург находится на своём рабочем месте. Хирургическое отделение Шацкой межрайонной больницы располагается в отдельно стоящем здании на 3 этаже. Во всех структурных подразделениях больницы введены ограничительные мероприятия по распространению новой коронавирусной инфекции, то есть плановый прием и госпитализация приостановлены, проводится оказание экстренной и неотложной медицинской помощи. При этом средств индивидуальной защиты в больнице достаточно.

Также отмечается, что за время ограничительных мероприятий, больных с положительным COVID-19 в хирургическом отделении не зарегистрировано. Врач-хирург Ляпин медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не оказывал.