В Рязанском кожвендиспансере начали делать анализы на коронавирус. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.
Здесь будет выполняться около 100 тестов в день, прием биоматериала на анализ осуществляется круглосуточно.
В лаборатории до выполнения анализов по коронавирусу выполняли различные виды сложных исследований на ВИЧ, гепатиты и ИППП. Процесс исследований максимально автоматизирован: проводится на специальных тест-системах для ПЦР исследований.
Делать анализы будут врачи клинической лабораторной диагностики, специалисты обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезсредствами.
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