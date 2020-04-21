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В Рязанском кожвендиспансере начали делать анализы на коронавирус

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В Рязанском кожвендиспансере начали делать анализы на коронавирус. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Здесь будет выполняться около 100 тестов в день,  прием биоматериала на анализ осуществляется круглосуточно.
В лаборатории до выполнения анализов по коронавирусу выполняли  различные виды сложных  исследований на ВИЧ, гепатиты и  ИППП.   Процесс исследований максимально автоматизирован: проводится на  специальных тест-системах для ПЦР исследований.

Делать анализы будут врачи клинической лабораторной диагностики, специалисты обеспечены  всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и дезсредствами.

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